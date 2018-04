Auf dem gemeinsamen Gewerbegebiet der Städte Meerane und Crimmitschau wird eine Montage- und Logistikhalle der Volkswagen AG errichtet. Wie beide Städte am Freitag mitteilten, wird der Neubau eine Größe von etwa 39.500 Quadratmetern einnehmen. In der Werkhalle sollen künftig Fahrwerkmodule für Elektrofahrzeuge von VW hergestellt werden. Das Unternehmen hat sich noch nicht dazu geäußert, wieviele Arbeitsplätze entstehen werden. Der Bürgermeister von Meerane, Prof. Lothar Ungerer (parteilos), nannte die Ansiedlung des VW-Achsenwerkes Medienberichten zufolge einen "Hammer". In der Werkhalle sollen künftig Fahrwerkmodule für Elektrofahrzeuge von VW hergestellt und dann in Mosel in E-Mobile eingebaut werden.