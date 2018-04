Erich Ohser - e.o.plauen Erich Ohser kam 1903 in Plauen zur Welt und ging in den 1920er-Jahren nach Berlin. Er illustrierte Gedichtbände seines Freundes Erich Kästner und zeichnete Karikaturen für den sozialdemokratischen "Vorwärts". Die Nationalsozialisten erteilten Ohser Berufsverbot. Seine "Vater und Sohn"-Bildgeschichten konnten deshalb nur unter Pseudonym erscheinen: e.o.plauen steht für Erich Ohser aus Plauen. Er wurde nach einer Denunziation wegen regimekritischer Äußerungen verhaftet, vor den Volksgerichtshof gestellt und zum Tode verurteilt. Am 6. April 1944 erhängte er sich in der Gefängniszelle. Stadtverwaltung Plauen