Und da die beiden einmal auf dem US-Trip waren, wuchsen in den vergangenen Monaten ein Motel und zwei Wassertürme gegenüber vom Burgerrestaurant in die Höhe. "Wir wollten schon etwas Besonderes und vor allem US-typisches. Deshalb die Idee mit den beiden Wassertürmen", sagt Daniel Meyer. Martin Herrmann brachte die ersten Skizzen aufs Papier. Für ihn als gelernter Bauingenieur kein Problem. Er entwarf zwei Wassertürme, wie man sie in jeder US-Provinzstadt findet.

Letzte Arbeiten stehen noch an - aber die goldene Ananas hat schon ihren Platz gefunden. Bildrechte: MDR/Matthias Wetzel

"Für das Bauamt waren unsere Wassertürme Neuland. Die einzigen Vorschriften in dieser Richtung waren für Silos. Und da wohnt ja keiner", erklärt Herrmann. Aber am Ende habe sich die Stadt sehr kooperativ gezeigt. In jedem der Türme sind zwei Hotelzimmer. Zusammen mit dem Motel sind das zehn Doppelzimmer. Die sechs Motelzimmer sind alle im Stil der 1950-Jahre eingerichtet, oder dem, was man dafür hält. "Für das Motel haben wir lange nach originalen Einrichtungsgegenständen gesucht. Was wir nicht gefunden haben, haben wir anfertigen lassen", erzählt Herrmann. Sogar einen modernen Flachbildfernseher gibt es – nur steckt er in einem Retro-Gehäuse an der Wand.