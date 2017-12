Das am Donnerstag in einer Babyklappe in Plauen abgelegte Neugeborene ist wohlauf. Wie das Landratsamt Vogtland am Freitag mitteilte, hat das Jugendamt die Vormundschaft für den kleinen Jungen beantragt. Noch habe sich die Mutter des Babys nicht gemeldet. Acht Wochen hat sie Zeit. Erst danach werde ihr Kind in Adoptionspflege genommen.