Der Gemeinderat von Niederdorf will auf seiner Sitzung am Montag darüber abstimmen, ob der Verein "Heimattreue Niederdorf" auch in diesem Jahr die Sport- und Freizeithalle der Gemeinde für Veranstaltungen nutzen darf. Den Gemeinderäten liegt ein Antrag von Bürgermeister Stephan Weinrich vor. Darin schlägt dieser vor, der "Heimattreue Niederdorf" die Nutzung der Räumlichkeiten in diesem Jahr nicht zu erlauben. Als Begründung nennt der CDU-Politiker die politische Ausrichtung einiger Vereinsmitglieder.