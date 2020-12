Die Niners Chemnitz haben am Neunten Spieltag der Basketball-Bundesliga einen überraschenden Auswärtserfolg gelandet. Das Team von Trainer Rodrigo Pastore gewann am Sonntag bei den Hamburg Towers mit 95:75 und feierte damit den zweiten Saisonsieg. Ein 12:0-Lauf vor der Halbzeit stellte dafür die Weichen. Am kommenden Mittwoch bestreiten die Niners ihr Heimspiel gegen den Mitteldeutscher Basketball Club Syntainics MBC.