In Chemnitz und Zwickau sind am Sonntag die Bürger und Bürgerinnen erneut zur Wahl neuer Oberbürgermeister*innen aufgerufen. Die zweite Runde ist notwendig, da am 20. September in beiden Städten kein Kandidat und keine Kandidatin die absolute Mehrheit erzielt hatte. Nun reicht die einfache Mehrheit, um Stadtoberhaupt zu werden. Die Wahllokale haben bis 18.00 Uhr geöffnet. MDR SACHSEN berichtet von beiden jeweils in einem Ticker.