In Zwickau hat im ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl die CDU-Politikerin Kathrin Köhler mit 31,46 Prozent die meisten Stimmen geholt. Genau wie in Chemnitz erzielte somit niemand die erforderliche absolute Mehrheit. Daher wird es am 11. Oktober einen zweiten Wahlgang geben.