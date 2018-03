Etwa 200 Menschen haben am Karfreitag beim Ostermarsch durch die Chemnitzer Innenstadt für Frieden und atomare Abrüstung demonstriert. Der diesjährige Marsch stand unter dem Motto "Abrüsten statt aufrüsten!". Die Friedensaktivisten starteten ihre Demonstration durch Chemnitz mit einer Auftaktkundgebung am Rathaus.

Reiner Braun, der Co-Vorsitzende des International Peace Bureau, warnte vor einer Verdopplung der Rüstungsausgaben in Deutschland und verlangte den schnellen Abzug der Bundeswehr aus den "meist völkerrechtswidrigen Interventionskriegen". Gleichzeitig kritisierte er den Umgang der NATO mit Russland und die "Vergiftung des Denkens" im Zusammenhang mit dem Nervengift-Anschlag auf einen russischen Ex-Agenten in England.

Wir sagen 'Nein' zu Feindbildkonstruktionen und ein tiefes 'Ja' zur Freundschaft und Partnerschaft mit Russland. Nie wieder lassen wir uns gegen Russland aufhetzen. Wir wissen, was das bedeutet. Unter Freuden ist gegenseitige Kritik möglich und erwünscht, aber Freundschaft heißt Partnerschaft, Dialog und Abrüstung.

Für Unmut unter den Teilnehmern des Friedensmarsches hatte der Aufruf der "Pegida Chemnitz und Westsachsen" gesorgt, ebenfalls an dem Friedensmarsch teilzunehmen. Auf der Facebook-Seite von Pegida hieß es, man unterstütze den Aufruf "Keinen Krieg mit Russland, Nein zur Eskalation". Zu Auseinandersetzungen vor Ort kam es nicht.

Nach der Auftaktkundgebung führte der Ostermarsch über den Friedensplatz an der Bahnhofstraße, die Technische Universität und den Schloßberg zum Karl-Marx-Monument. Eine weitere Friedensdemonstration ist mit der Osterfriedenswanderung in der Sächsischen Schweiz am Montag geplant.