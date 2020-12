Die digitale Premiere für den Pendler-Aktionstag im Erzgebirge ist nach Angaben der Wirtschaftsförderung Erzgebirge erfolgreich verlaufen. Den Organisatoren zufolge wählten sich am Dienstag in Spitzenzeiten 250 Teilnehmer gleichzeitig in die Plattform ein. Bereits in den Tagen zuvor hätten sich viele Teilnehmer einen Gesprächstermin gesichert, um Fragen an mögliche neue Arbeitgeber zu stellen. Die Messe zwischen Weihnachten und Silvester findet seit neun Jahren statt und soll dabei helfen, Pendler, Rückkehrer und interessierte Zuwanderer mit potenziellen Arbeitgebern in der Region zusammenzubringen.