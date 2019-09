Die Trockenheit der letzten Wochen hatte den Pilzen ordentlich zugesetzt, aber jetzt geht’s los. Die Pilze wachsen. MDR SACHSEN hat die schmackhafte Botschaft von Frank Demmler erfahren. Der Pilzexperte aus dem Erzgebirge hat in den vergangenen Tagen unter anderem viele Steinpilze, Birkenpilze, Rotkappen, Maronen und Ziegenlippen gefunden. Aber auch verschiedene Arten des Champignons und sogar Pfifferlinge. Obwohl letztere wirklich rar geworden sind, wie der Pilzexperte bedauert. "Regen ist das A und O fürs Pilzwachstum", sagt der Pilzberater. Am Mittwoch hatte Frank Demmler einen riesigen Korb Steinpilze aus dem Wald geholt.

Wenn in nächster Zeit kein Frost kommt, erwartet der Pilzberater Demmler bis in den Oktober hinein eine reiche Pilzernte. Er empfiehlt allen Pilzfreunden Mischwälder für die Pilzsuche.

"Sicherlich müssen wir uns weiterbilden", sagt der Pilzberater. Er fährt jetzt für vier Tage nach Bad Gottleuba ins Elbsandsteingebirge und trifft sich mit sächsischen Mykologen, den Experten der Pilzkunde. Die Landratsämter verlangen alle drei Jahre einen Nachweis der sächsischen Pilzberater, dass sie sich weiterbilden und auf dem neuesten Stand sind.



Frank Demmler freut sich über die Vielfalt der Pilzarten in Sachsens Wäldern. In einer Pilzausstellung in Rittersgrün konnten die Pilzexperten kürzlich 190 Pilzarten aus heimischen Wäldern ausstellen.