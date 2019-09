Die Pilzsaison hat begonnen. In Sachsens Wäldern schießen bei feuchtem und relativ mildem Wetter wieder Maronen, Steinpilze, Champignons & Co. Allerdings sollten unerfahrene Pilzsammler Vorsicht walten lassen: Auch die Zahl der Pilzvergiftungen nimmt zu.

Die Leiterin des Gemeinsamen Giftinformationszentrum der Länder Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, Dagmar Prasa, sagte MDR SACHSEN am Freitag: "Aus Sachsen hatten wir in diesem Jahr bisher 109 Vergiftungs- beziehungsweise Vergiftungsverdachtsfälle mit Pilzen, die bei uns beraten wurden." Im gleichen Zeitraum 2018 es mit 39 Fällen deutlich weniger gewesen. Im gesamten Jahr 2018 wurden 83 Pilzfälle aus Sachsen in dem Beratungszentrum in Erfurt bekannt.



Aus dem sächsischen Gesundheitsministerium hieß es auf Anfrage, Pilzvergiftungen seien nicht meldepflichtig. Die Dunkelziffer vor allem bei glimpflich verlaufenden Vergiftungen kann demnach höher sein.