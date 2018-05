In Chemnitz ist ein 14-jähriges Mädchen offenbar von einem Mann sexuell belästigt worden. Wie die Polizei mitteilte, war die Schülerin am Mittwochnachmittag in der Straßenbahn in Richtung Altchemnitz unterwegs. Während der Fahrt wurde sie von einem Mann zuerst verbal und später körperlich belästigt. Auch als das Mädchen in eine andere Bahn umstieg, folgte ihm der Mann. Als sie aus der Straßenbahn ausgestiegen war, lief ihr der Mann nach, weshalb die 14-Jährige nach Hause rannte und ihre Eltern informierte.