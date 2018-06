Die Polizei sucht in einem Waldstück in der Nähe von Chemnitz und Limbach-Oberfrohna nach einem mutmaßlich bewaffneten Mann. Demnach geht sie aktuellen Hinweisen und technischen Informationen auf den Grund. Wie eine Sprecherin am Rande des Einsatzes mitteilte, könnte sich der Gesuchte in dem Waldstück zwischen der Autobahn 4 und einem zu Limbach-Oberfrohna gehörenden Gewerbergebiet aufhalten. Reichlich 100 Einsatzkräfte, unter anderem der Bereitschaftspolizei, sind mit Hunden und Hubschrauber im Einsatz.