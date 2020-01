Bei einem Feuer in Döbeln ist am Silvesterabend ein Mann ums Leben gekommen. Das Feuer war in der Küche einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Nach der Brandbekämpfung konnten Feuerwehr und Polizei einen 66-Jährigen nur noch tot bergen. Ein Brandursachenermittler ist am 1. Januar im Einsatz.

In Schneeberg ist am frühen Silvesternachmittag auf der Straße Keilbergring ein Zigarettenautomat gesprengt worden. Die Polizei konnte kurz darauf zwei Tatverdächtige im Alter von 33 und 36 Jahren stellen. Bei den anschließenden Durchsuchungen fanden die Beamten unter anderem Diebesgut aus dem Zigarettenautomaten und Pyrotechnik. Die Verdächtigen wurden auf freien Fuß gesetzt. Gegen sie wird wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls und des Verdachts des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion ermittelt. Daher sucht die Polizeidirektion Chemnitz weiterhin Zeugen der Tat.

Bereits in der Nacht zum 31. Dezember entwendeten unbekannte Einbrecher aus einem Schuppen in Burkhardsdorf drei Fahrräder sowie vier Paar Inlineskater. Die Polizei beziffert den Gesamtschaden auf rund 13.500 Euro.

Am frühen Silvestermorgen wurde die Polizei zu einem Unfall nach Annaberg-Buchholz gerufen. Ein 19-jährige Autofahrer war mit seinem Pkw in einer Rechtskurve von der Straße abgekommen, durchbrach ein Geländer und kam erst an einer Steinmauer zum Stehen. Er blieb unverletzt. Die Polizei stellte bei dem Unfallfahrer einen Alkoholwert von 1,92 Promille fest. Daraufhin musste er seinen Führerschein abgeben. Außerdem erwartet ihn ein Verfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Trunkenheit im Verkehr. Den Sachschaden gibt die Polizei mit 9.000 Euro an.

In der Neujahrsnacht ist es durch Feuerwerkskörper zu mehreren Brandstiftungen im Bereich der Polizeidirektion Chemnitz gekommen. Am Morgen des 1. Januar brannte es im Chemnitzer Zentrum. Unbekannte Täter hatten drei Mülltonnen im Keller eines Mehrfamilienhauses angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Verletzte gab es bei dem Feuer nicht.



In Burgstädt setzten unbekannte Täter eine Stunde nach Mitternacht zwei Mülltonnen in Brand. Das Feuer griff auf einen daneben abgestellten Pkw über. Nach ersten Schätzungen der Polizei entstand dadurch ein Schaden von insgesamt etwa 80.000 Euro.



Im Mittweidaer Ortsteil Lauenhain zündeten Unbekannte gegen 2 Uhr in der Nacht einen abgestellten Kleintransporter an. Die Feuerwehr konnte verhinderten, dass das Feuer auf andere geparkte Fahrzeuge übergriff. Es entstand geringer Sachschaden.

