Der Fund einer zu Tode gequälten Katze im vogtländischen Reichenbach stellt die Polizei vor ein Rätsel. Der Kadaver des Tieres wurde am Sonnabendvormittag in der Nähe des städtischen Hauptfriedhofes aufgefunden. Wie die Polizei mitteilte, waren der Katze Kopf, Schwanz und Füße abgetrennt worden. Danach war das tote Tier auf den Boden gelegt worden, als schlafe es. Die Kriminalpolizei Auerbach ermittelt nun wegen Tierquälerei und Sachbeschädigung. Fälle wie dieser seien sehr selten, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Zwickau MDR SACHSEN. Um die Ermittlungen zu unterstützen, sucht die Polizei nach Zeugen. Diese können sich unter der Telefonnummer 03744 2550 melden.

In den sozialen Netzwerken sorgte die Tat für Empörung und wilde Spekulationen. So vermuten einige einen satanistischen oder okkultistischen Hintergrund für die Tötung des Tieres. Andere fordern härteste Strafen für die Täter. Ein Reichenbacher Heimatforscher stellte kurz nach Bekanntwerden des Vorfalls eine Belohnung von 500 Euro für die Ergreifung des oder der Schuldigen in Aussicht.