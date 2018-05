Wie die Tageszeitung am Donnerstag berichtete, handelt es sich um 18 A-4-Seiten, auf denen diverse Einsätze dokumentiert sind. Darunter die Beschattung eines Pkw am Grenzübergang Johanngeorgenstadt, in deren Folge polizeibekannte Drogendealer mit 5.000 Euro Bargeld im Auto gestoppt wurden – angeblich, um im Bordell Geburtstag zu feiern. In einem anderen Fall war eine junge Frau über ihr Handy geortet worden, die nach einem Streit mit ihrem Freund als selbstmordgefährdet eingestuft wurde. Des Weiteren finden sich in den Protokollen Datensätze von Personen, gegen die wegen Drogendelikten ermittelt wird.