Zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung ist es in Chemnitz in der Nacht von Sonnabend zu Sonntag gekommen. Wie die Polizei mitteilte, sind zwei Gruppen in der Altstadt an der Theaterstraße, im Bereich des Fußgängerübergangs zur Inneren Klosterstraße, aufeinander losgegangen. Ein 19-jähriger Afghane erlitt durch einen spitzen Gegenstand mehrere Stichverletzungen. Er wurde am Düsseldorfer Platz von der Polizei gefunden und in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Chemnitz zu melden.

Ein handfester Streit hat sich am Samstagabend in der Frankenberger Straße in Chemnitz-Hilbersdorf zwischen einem Autofahrer und einem Pizza-Lieferanten entwickelt. Dabei wurde der 29-jährige Pizza-Bote geschlagen. Während er die Polizei rief, fuhr sein Kontrahent mit seinem Auto davon. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall kurz vor 19 Uhr im Bereich zwischen der Flora- und der Helmholtzstraße beobachtet haben.

Einem Mann ist es am Sonnabend offenbar gelungen, einen Einbruch in ein Auto zu verhindern. Der 30-Jährige beobachtete, wie eine Person gegen 21.15 Uhr auf der Georgstraße die Scheibe eines Pkw einschlug. Sofort rief er die Polizei und verfolgte den Tatverdächtigen, der sich davonstahl. Mit Hilfe des Zeugen konnten die Polizisten den 37-jährigen Tatverdächtigen an der Müllerstraße festnehmen. Aus dem Fahrzeug wurde nichts gestohlen. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 200 Euro.

Bildrechte: IMAGO Am Samstagmorgen ist ein 29-Jähriger gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus eingedrungen und hat sich dort im Keller zu schaffen gemacht. Ein Hausbewohner hörte das und alarmierte die Polizei. Die herbeigerufenen Beamten erwischten den Einbrecher in einer Kellerparzelle und nahmen ihn vorläufig fest. Neben Einbruchswerkzeug hatte der 29-Jährige auch drei Cliptütchen mit Drogen dabei. Der Sachschaden wird auf 150 Euro beziffert.

Die Polizei und die Chemnitzer Verkehrsbetriebe haben einer Reisegruppe aus Polen aus einer misslichen Lage geholfen. In der Nacht zum Sonntag war ihr Reisebus wegen einer Panne auf der Autobahn A4 kurz vor der Überfahrt zur A72 auf dem Seitenstreifen liegengeblieben. Weil eine Reparatur nicht möglich war, wählte die Fahrerin den Notruf. Nach eigenen Angaben organisierte die Polizei dann die Abholung der 56 Reisenden. Die Chemnitzer Verkehrsbetriebe stellten dafür einen Bus zur Verfügung, der die Touristen und ihre beiden Fahrer nachts um 4 Uhr zum Hauptbahnhof brachte. Von dort konnte die Reisegruppe später in einem Ersatzbus die Fahrt fortsetzen.

Quelle: MDR/ma/dpa