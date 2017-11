Ein 58 Jahre alter Mann ist am Freitagabend bei einem Unfall in Zwickau schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief der Fußgänger auf der Pöhlauer Straße stadtauswärts am rechten Fahrbahnrand. Ein Geländewagen erfasste den Mann von hinten und schleuderte ihn zehn Meter in Fahrtrichtung gegen einen Baum. Das Unfallopfer wurde mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Bei dem Autofahrer stellte die Polizei einen Atemalkoholwert von 0,46 Promille fest.

Die Polizei in Chemnitz ist am Freitag zu drei Wohnungseinbrüchen gerufen worden. In der Zeit von 17.00 Uhr bis 21.15 Uhr brachen unbekannte Täter über die Balkontür in eine Wohnung auf der Zschopauer Straße ein. Dort stahlen sie technische Geräte und Schmuck. Der Einbruchsschaden ist derzeit noch nicht bekannt.

Auch in der Rilkestraße drangen Diebe über den Balkon in eine Wohnung ein. Hier durchwühlten sie das Schlafzimmer, aber entwendeten keine Sachen aus der Wohnung.



Am Freitagabend wurde die Polizei zu zwei benachbarten Einfamilienhäusern am Küchwaldpark gerufen. Dort hatten Unbekannte eine Scheibe eingeworfen und die Terrassentür aufgehebelt. In beiden Häusern ließen die Diebe Schmuck mitgehen. Ein Fährtenhund der Polizei konnte keine entscheidende Spur aufnehmen. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft einen Zusammenhang zwischen beiden Einbrüchen.

Bei einem Unfall in der Nähe von Zschaitz in Mittelsachsen sind am Freitagnachmittag drei Kleinstkinder schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte eine 60 Jahre alte Autofahrerin auf die B169 einbiegen, übersah aber einen auf der Hauptstraße von links kommenden Pkw Renault. Durch den Zusammenprall wurde das Auto der 60-Jährigen in den Graben geschleudert und der Renault kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Unfallverursacherin und drei Kinder aus dem Renault im Alter von drei Monaten, neun Monaten und drei Jahren wurden schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die 32-jährige Fahrerin des Renault sowie eine weitere Insassin erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand laut Polizei Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro. Die B169 war für drei Stunden voll gesperrt.

In Oederan hat die Feuerwehr am Freitagabend gegen 22 Uhr einen Brand in einem metallverarbeitenden Betrieb gelöscht. Dort war nach Angaben der Polizei eine Absauganlage für Schweißarbeiten durch Funkenflug in Brand geraten. Nach 45 Minuten konnte der Brand gelöscht werden. Personen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden. Laut Polizei entstand ein Sachschaden von 50.000 Euro.

Unbekannte Einbrecher haben in der Nacht zum Donnerstag ein Haus auf der Bahnhofstraße in Oelsnitz/Erz. heimgesucht. Der oder die Täter hebelten ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes auf und drangen durch drei weitere Zwischentüren in die Geschäftsräume eines Reisebüros und einer Buchhandlung ein. In der Buchhandlung entwendeten sie nach Polizeiangaben einen dreistelligen Geldbetrag. Aus dem Reisebüro fehlt nach ersten Erkenntnissen nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

