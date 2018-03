Premiere: Chemnitzer Handwerker öffnen Ateliers

Bei den Aktionstagen ist in diesem Jahr erstmals auch die Region Chemnitz mit rund 70 Handwerkern vertreten. Nachdem die Schautage im Raum Dresden und Leipzig bereits gut angenommen wurden, hatte auch die Handwerkskammer Chemnitz einen Aufruf an ihre Kunsthandwerker gestartet. Mit Erfolg. Wie Kammerpräsident Frank Wagner sagte, meldeten sich für die Premiere rund 70 Künstler und Betriebe an. "Darüber waren wir selbst überrascht. Es zeigt die Vielfältigkeit des Handwerks in unserer Region." Die Bandbreite ist immens. So stellen sich beispielsweise Goldschmiede, Drechsler, Spielzeugmacher, Keramikhersteller und Restauratoren vor. Auch eine Kalligraphiekünstlerin und eine Tortenmanufaktur sind dabei.

Handwerker-Urgesteine und Jungspunde

Einblick in sein nicht mehr allzu präsentes Gewerk bietet Günter Jahn. Der Chemnitzer ist Korbmacher und mit seinen 77 Jahren einer der ältesten Kunsthandwerker der Stadt. "Ich hab den Beruf mit 15 Jahren gelernt und bin bis heute dabei geblieben. Der Beruf ist dermaßen vielseitig. Das sind nicht nur Körbe. Ich habe viele spektakuläre Sachen gemacht. Das Verrückteste war ein Backenzahn als Messestand. Viele wissen gar nicht, dass sowas überhaupt noch gemacht wird. Ich will mein Handwerk einfach mal wieder präsentieren."

Ebenfalls aus Chemnitz, aber erst taufrisch im Geschäft, ist das Ehepaar Anna und Bernhard Kroning. Beide eröffneten erst Ende Januar eine Blasinstrumentenmanufaktur in Chemnitz. Auch sie laden zu einem Blick in ihre Werkstatt im Gewerbegebiet Neue Kauffahrtei: "Das ist schön, wenn die Leute mal gucken können, wie wir arbeiten und was wir alles machen, weil wir eben ein sehr junges Unternehmen sind", erklärt Anna Kroning. Und ihr Mann Bernhard ergänzt: "Selbständig machen wollten wir uns schon sehr lange. Und wir kennen viele Bläser hier aus der Region, die gesagt haben, wir brauchen jemanden hier." Statt im Musikwinkel im Vogtland eröffnete das Ehepaar Anna und Bernhard Kroning eine Instrumentenmanufaktur in Chemnitz. "Gerade weil wir hier einzigartig sind!" Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Aktionstage sollen Interesse wecken

"Handwerk hat goldenen Boden", heißt es im Volksmund. Aber die berühmte goldene Nase kann man sich heutzutage meist nicht mehr verdienen. Zu Zeiten der DDR-Mangelwirtschaft rollte bei manchem Kunsthandwerker kräftig der Rubel. Jetzt ist es eher die Passion am Beruf, die die Handwerker bei der Stange hält. Korbflechter Günter Jahn: "Wir haben große Probleme mit den Preisen der Billiglohnländer. Wenn ich einen Stuhl einflechte, hab ich einen Tag zu tun und kann vielleicht 80 Euro verlangen. Da ist nichts mit Mindestlohn." Korbmacher Jahn hält die Leidenschaft in seinem Beruf: "Meine Arbeit wird zwar geschätzt, aber wir haben Probleme mit den Preisen der Billiglohnländer." Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer