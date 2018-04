Beschäftigte machten in Schönheide ihren Frust deutlich Bildrechte: MDR/Ines Gruner-Rudelt

Nach Angaben der Gewerkschaft IG Metall bedroht die Auseinandersetzung unter anderem rund 1.000 Arbeitsplätze bei Gießerei-Betrieben in Leipzig und im erzgebirgischen Schönheide, die zu Prevent gehören. Etwa 80 Beschäftigte aus dem erzgebirgischen Unternehmen machten am frühen Nachmittag mit einer Mahnwache vor dem Gerichtsgebäude auf ihre Situation aufmerksam. Zuvor waren sie in Schönheide vor das Werkstor gezogen. An der Mahnwache beteiligten sich auch Mitarbeiter von Halberg Guss Leipzig.