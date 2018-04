Konflikt in Automobilbranche Prevent will Zulieferung aus Schönheide bei VW einklagen

Vor einem Monat hat der bosnisch-deutsche Zulieferkonzern Prevent einen Hauptkunden für seine Werksstandorte in Schönheide, Plauen und Stendal verloren: Volkswagen strich überraschend die Vertragsbeziehungen. Anlass dafür, so vermuten Kenner der Autobranche, war der Lieferboykott von 2016. Damals hatte Prevent im Streit um einen gekündigten Entwicklungsauftrag keine Teile mehr aus Plauen und Schönheide geliefert – bei VW standen die Bänder still. Während man sich damals einigen konnte, drohen nun juristische Gefechte.