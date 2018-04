Die Beschäftigten der Prevent-Standorte Schönheide und Plauen blicken in eine ungewisse Zukunft. Das Unternehmen kündigte am Mittwoch Entlassungen und Kurzarbeit an. Betroffen sind 700 Mitarbeiter der Prevent-Töchter ES Automobilguss in Schönheide, Cartrim in Plauen sowie ein Prevent-Standort in Stendal in Sachsen-Anhalt.

Prevent hat schon wieder Zoff mit VW Bildrechte: dpa "Schon kurzfristig" werde es zu Kurzarbeit und Kündigungen kommen, teilte der Autozulieferer mit. Sofern möglich, solle es Versetzungen geben. Hintergrund des Stellenabbaus seien Lieferverträge mit VW, die der Autokonzern am 21. März fristlos gekündigt habe. Nach Berichten der Magdeburger "Volksstimme" haben 90 Beschäftigte der Prevent Foamtec in Stendal bereits ihre Kündigung erhalten. Die Produktion an diesem Standort werde eingestellt.

"Schwerwiegender Rechtsbruch"

Nach Ansicht des Autozulieferers ist die außerordentliche Kündigung der Lieferverträge ein "schwerwiegender Rechtsbruch" ohne "jede rechtliche und ökonomische Vernunft". Auch bei langfristig laufenden Verträgen seien seit dem 22. März keinerlei Teile mehr abgenommen worden, so ein Prevent-Sprecher. Daher will das Unternehmen nun rechtlich gegen VW vorgehen.



Der Autozulieferer hatte 2016 für Schlagzeilen gesorgt, als er mit einem Lieferstopp dafür sorgte, dass die Bänder in verschiedenen VW-Werken zum Stillstand kamen. Damals war Prevent mit VW wegen eines gekündigten Entwicklungsauftrages in Streit geraten. Danach hatten beide Seiten eine langfristige Zusammenarbeit vereinbart. VW-Chef Matthias Müller hatte allerdings auch angekündigt, in Zukunft die Einkaufsstrategie von VW "zu überarbeiten".

MDR/dpa/mwa