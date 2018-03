Premiere für eine Weltneuheit: Im vogtländischen Reichenbach wird am Abend bei einem Konzert der Popikonen "Die Prinzen" ein noch nicht da gewesenes Soundsystem getestet. Entwickelt wurde es von der ortansässigen Spezialmöbelfirma Hommel.

Seit vier Jahren arbeitet die Firma an dem neuartigen Klangsystem. Anders als beim herkömmlichen Lautsprecher, in dem eine Trichtermembran den Schall abgibt, werden dabei Mineralstoffplatten zum Klingen gebracht. Ein elektronischer Schwingungsgeber sorgt dafür, dass die Töne über die gesamte Oberfläche abgegeben werden.

Dadurch ergibt sich ein gleichmäßiger raumfüllender Klang. Laut Geschäftsführer Matthias Hommel bietet das System aber noch weitere entscheidende Vorteile: "Man hat keinen Kabelsalat mehr und das System kann unsichtbar in Möbel integriert werden." Demnach sind verschiedenste Designvarianten möglich: Als Hocker oder Stuhl, Wandmodul, TV-Sideboard und vieles mehr.

Am Freitagabend soll das Klangsystem unter dem bereits eingetragenen Markennamen HOMMBRU namhaften Vertretern der Einrichtungsbranche vorgestellt werden. Extra dafür wurden "Die Prinzen" eingeladen, die in der Möbelfirma nur für geladene Gäste ein Konzert geben werden. "Wir haben eigens zur Beschallung unserer Halle eine Anlage installiert. Wenn wir die Halle ausschallen können, dann sollte es allemal im Wohnzimmer funktionieren", so Geschäftsführer Matthias Hommel.