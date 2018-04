Ab Mittwoch müssen sich ein 20-Jähriger und seine 17 Jahre alte Freundin vor dem Landgericht Zwickau wegen Mordes verantworten. Ihnen wird vorgeworfen, einen 45-Jährigen aus Gera getötet zu haben, um an dessen Auto zu gelangen. Mit dem Fahrzeug wollten sie in die Schweiz reisen. Für den Prozess vor der Jugendkammer des Landgerichts Zwickau sind bislang fünf Verhandlungstage angesetzt. Der Vater des Opfers tritt als Nebenkläger auf.

Laut Staatsanwaltschaft stützt sich die Anklage auf das Geständnis des Pärchens. Demnach hat der 20-Jährige am 11. November 2017 seinem Opfer im thüringischen Gera mehrfach von hinten mit einem Messer in Kopf und Oberkörper gestochen, als sich der 45-Jährige gerade über den Kofferraum seines Autos gebeugt hatte. Diese Stichverletzungen waren dem Obduktionsbericht zufolge tödlich. Anschließend seien die zwei Angeklagten bis ins hessische Niederaula gefahren und haben die Leiche in die Fulda geworfen, heißt es in der Anklage weiter.