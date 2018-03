Erst brachte sie ihre zwei Kinder zur Kita, dann heimlich zu Hause in der Badewanne einen kleinen Jungen zur Welt. Beim Prozessauftakt am Donnerstag im Landgericht Zwickau hat eine Frau aus Wilkau-Haßlau gestanden, für den Tod ihres Babys verantwortlich zu sein. Die Erzieherin berichtete, dass sie den Jungen im August 2016 in der Badewanne entbunden, dann aber nicht versorgt habe. Sie habe den Säugling zu einer Babyklappe nach Aue bringen wollen. Auf der Fahrt dahin habe sie festgestellt, dass das Kind tot war.

Angeklagte geriet in Panik

Auf einer Wiese in Wilkau-Haßlau wurde der tote Säugling im Sommer 2017 gefunden. Bildrechte: dpa "Ich bin in Panik geraten und wusste nicht mehr weiter", sagte die Angeklagte. Schließlich habe sie die Babyleiche in einem Müllsack verpackt und später auf einer Wiese nahe einer Bushaltestelle in Culitzsch - einem Ortsteil von Wilkau-Haßlau - abgelegt. Dort war die Leiche dann gefunden worden. Die Frau konnte anhand eines DNA-Abgleichs identifiziert werden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Totschlag durch Unterlassen vor.

Babyleiche wurde erst ein Jahr später gefunden

Der Fall hatte im Juni vergangenen Jahres für Entsetzen gesorgt, als ein Spaziergänger die Leiche des Neugeborenen an einem Wiesenrand fand. Die anschließende Obduktion ergab, dass der kleine Junge bereits zehn Monate zuvor gestorben war. An der Wäsche des Kindes fanden die Ermittler DNA-Spuren, die zweifelsfrei der 33 Jahre alten Frau zugeordnet werden konnten.

Frau verheimlichte zwei Schwangerschaften

Die Erzieherin hat drei Kinder. Ein viertes Kind brachte sie 2014 vertraulich in einem Krankenhaus zur Welt und gab es zur Adoption frei. Nach Aussage der Angeklagten sollen ihr damaliger Lebensgefährte und der Vater der Kinder sowie ihr Umfeld weder von der vierten noch der fünften Schwangerschaft gewusst haben.

Demnach fuhr die Familie noch im Juli 2016 in den Urlaub, die Frau wanderte hochschwanger durch die Berge - immer begleitet von der Angst, die Geburt könne losgehen und damit alles auffliegen. Wenige Tage nachdem sie ihr fünftes Kind in einer Mülltüte abgelegt hatte, feierte sie den Schulanfang ihres zweiten Sohnes. "Ich habe mein Leben weiter gelebt, es wusste ja niemand."

Paar stritt über weitere Kinder

Nach Aussage des Vorsitzenden Richters soll sich das Paar - das mittlerweile getrennt ist - bereits beim zweiten und beim dritten Kind nicht einig gewesen sein. "Es gab deshalb große familiäre Turbulenzen", sagte Richter Klaus Hartmann. Es sei für Außenstehende schwer nachvollziehbar, dass die Frau das Risiko einer ungewollten Schwangerschaft wieder und wieder auf sich genommen habe.

Viele Fragen blieben offen

Am ersten von sechs geplanten Verhandlungstagen blieben viele Fragen offen. So sagte die Angeklagte, sie selbst habe die Nabelschnur nicht zerschnitten. Laut Obduktionsgutachten soll diese aber sauber durchtrennt gewesen sein. Unklar ist auch, ob das Baby noch gelebt hat, als die Frau es in einem Korb etwa drei Stunden nach der Geburt ins Auto brachte.

Nach Aussage der Mutter hat es nicht ein einziges Mal geschrien, sondern nur hin und wieder gewimmert. Der Prozess wird in zwei Wochen mit der Befragung der Angeklagten fortgesetzt. Zudem soll der Ex-Lebensgefährte aussagen.

Quelle: MDR/ma/sth/dpa