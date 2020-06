Am Amtsgericht Chemnitz wird heute der Prozess gegen sechs mutmaßlichen Mittäter der rechtsextremen Terrorgruppe "Revolution Chemnitz" fortgesetzt. Den Angeklagten wird Landfriedensbruch in besonders schwerem Fall vorgeworfen. Sie sollen im September 2018 auf der Schlossteichinsel in Chemnitz Parkbesucher bedroht und verletzt haben.