Der Bluff gegen das fast perfekte Verbrechen? Eine Tochter der Angeklagten sagte vor Gericht, sie habe sich um das Leben ihres Stiefvaters gesorgt. Sie sprach von psychischer Gewalt und Beleidigungen ihrer Mutter gegen den damals 49 Jahre alten Ingenieur. Das Paar lebte in einer typischen Einfamilienhaus-Idylle.



Unter einem Vorwand verwickelte sie die Mutter an deren Geburtstag Anfang Mai 2020 in ein Vier-Augen-Gespräch und erbat sich Rat wegen eines angeblichen Drogenproblems ihres Ex-Partners. Dabei fragte sie auch nach den Todesumständen

ihres Vaters.



Die Mutter plauderte freimütig - was sie nicht wusste: Die Tochter nahm das Gespräch mit dem Handy in der Hosentasche auf: 29 Minuten und 13 Sekunden lang.



Nicht nur, dass die Angeklagte darin fachsimpelte, wie die Tochter ihren Ex-Partner ohne Spuren zu hinterlassen umbringen könnte. Detailreich sprach sie auch über den Tod ihres Mannes. Wie sie ihm ein Schlafmittel ins Pfefferminzeis gemischt habe. Wie es ihn nach einer halben Stunde am Schreibtisch 'zusammengedreht' mhabe. Und wie sie ihm Cognac und Desinfektionsmittel zu trinken gegeben habe.



'Er hat noch selber geschluckt', berichtete sie in dem Gespräch. Und dass bei der Obduktion keine Fremdeinwirkung gefunden wurde.



Quelle: dpa-Gerichtsbericht