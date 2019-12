Im Prozess gegen die rechtsextreme Gruppierung "Revolution Chemnitz" haben sich erstmals Angeklagte zum Tatvorwurf geäußert. Ein 31-Jähriger sagte, er habe in der Chatgruppe nur Eindruck schinden wollen. Seine Äußerungen seien nicht ernst gemeint gewesen. Unter anderem hatte er im Chat Interesse am Kauf von Waffen bekundet.

Ein zweiter Angeklagter äußerte sich zu den Ereignissen auf der Schlossteichinsel am 14. September 2018. Er gab zu, einem Jugendlichen zwei Mal ins Gesicht geschlagen zu haben. Im Chat will er aber auch vieles nur quergelesen und die Vorhaben nicht für voll genommen haben. Die Vernehmung des Mannes soll am 11. Dezember fortgesetzt werden.