Im Prozess gegen die rechtsextreme "Gruppe Chemnitz" ist die Beweisaufnahme abgeschlossen. Am Donnerstag soll das erste Plädoyer gehalten werden. An der Reihe ist der Generalbundesanwalt. Dessen ursprünglich bereits für Dienstag geplanter Schlussvortrag war vertagt worden.

Zuvor hatte die Verteidigung eines der Angeklagten einen Befangenheitsantrag gegen den Vorsitzenden Richter Hans Schlüter-Staats und zwei weitere Richter gestellt. Der Verteidiger gab an, am Dienstag in einer Verhandlungspause Bruchstücke eines Gesprächs dieser drei über das Strafmaß gegen die Beschuldigten gehört zu haben. Nach einer Unterbrechung der Verhandlung wurde der Antrag wieder zurückgenommen.