Prozess um Tod von Daniel H. - Verteidigung verlangt Einstellung des Verfahrens

Nach Ansicht der Gerichtsreporterin Gisela Friedrichsen wird es ein sehr schwieriger Prozess. Die Beweislage gegen den Angeklagten sei "nicht überwältigend", sagte sie im Interview mit der "Welt". Der Hauptzeuge habe zwar ausgesagt, Bewegungen des angeklagten Alaa S. in Richtung Daniel H. gesehen zu haben, die Stichbewegungen gewesen sein könnten, aber es könnte sich auch um Schläge gehandelt haben. Zudem habe es keine Spuren des Angeklagten auf dem gefundenen Messer gegeben, sondern nur das Blut des Opfers.

Die tödliche Messerattacke auf Daniel H. und zwei weitere Opfer hatte im vergangenen August in Chemnitz Demonstrationen und ausländerfeindliche Übergriffe ausgelöst. In zahlreichen sogenannten beschleunigten Verfahren wurden Teilnehmer der Demos verurteilt - unter anderem, weil sie den Hitlergruß zeigten oder Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen trugen. Insgesamt registrierte das Landeskriminalamt 108 Straftaten rund um die Ereignisse in Chemnitz, darunter auch Körperverletzung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Nötigung.