Prozess um Tod von Daniel H.: Zweiter Zeuge kann Angeklagten auch nicht als Täter belasten

Im Prozess um den Tod des 35-jährigen Daniel H. aus Chemnitz ist heute ein weiterer Zeuge vernommen worden. Der 33 Jahre alte Arbeitskollege des Opfers und Bruder des in der Tatnacht schwerverletzten Dimitri M., der auch schon als Zeuge ausgesagt hat, war bei der Schlägerei am Tatort am Kopf verletzt worden.

Nach Informationen eines MDR-Reporters konnte der zweite Zeuge nicht sagen, ob der Angeklagte Alaa S. Daniel H. tödlich verletzt hat. Er konnte lediglich bestätigen, dass S. am Tatort war. Der Zeuge machte vage Angaben zu den Vorkommnissen, die sich teils mit seiner polizeilichen Vernehmung widersprachen. So sprach er beispielsweise einmal von einer und dann wieder von zwei Personen, die in der Tatnacht auf Daniel H. zugekommen wären. Eine Person hat eine Geste gemacht, die wohl bedeutete, er wolle eine "Line ziehen". Daniel H. soll dann mit den beiden Personen etwas besprochen haben, sagte dann dem Zeugen zufolge, "Verpiss, dich!" und eine Schubserei zwischen Daniel H. und den beiden ging los. Daniel H. habe auch einen Schlag ins Gesicht bekommen, mehrere weitere Leute hätten sich dann geschlagen. Laut Zeuge war darunter auch der Angeklagte Alaa S.. Er wisse aber nicht, ob S. Daniel H. verletzt habe oder eine andere Person.

Noch keine Entscheidung über Anträge der Verteidigung

Zu den Anträgen der Verteidigung bezüglich der Einstellung des Verfahrens und der Prüfung der Unbefangenheit der Richter hat das Gericht sich nach MDR-Informationen noch nicht geäußert. Die Verteidigung hatte zum Prozessauftakt am 18. März die Einstellung des Verfahrens und eine Aufhebung des Haftbefehls für den angeklagten Alaa S. beantragt. Es mangele an handfesten Beweisen, hieß es. Der Angeklagte hat die Tat stets bestritten. Zudem hatte die Verteidigerin Ricarda Lang beantragt, die "ordnungsgemäße Besetzung" des Gerichts überprüfen zu lassen. Dazu hatte Lang einen Fragenkatalog verlesen. Sie wolle unter anderem wissen, ob die Berufs- und Laienrichter an Kundgebungen der fremdenfeindlichen Pegida-Bewegung teilgenommen haben oder Sympathisanten beziehungsweise Mitglieder der AfD sind. Eine weitere Frage betraf die Einstellung zu Flüchtlingen.

Zweiter Tatverdächtiger auf der Flucht

Der 23 Jahre alte Angeklagte Alaa S. soll laut Anklage gemeinsam mit einem auf der Flucht befindlichen Iraker Ende August 2018 Daniel H. mit mehreren Messerstichen getötet und einen anderen Mann lebensbedrohlich verletzt haben. Angeklagt sind gemeinschaftlicher Totschlag an Daniel H., versuchter gemeinschaftlicher Totschlag auf Dimitri M. und gefährliche Körperverletzung. Auf Totschlag stehen laut einer Gerichtssprecherin fünf bis zehn Jahre Freiheitsentzug, in besonders schweren Fällen auch lebenslänglich. Der zweite Tatverdächtige, der Iraker Farhad A., ist auf der Flucht. Er soll sich nach Recherchen von NDR, WDR, MDR und Süddeutscher Zeitung mit seinem Bruder in den Irak abgesetzt haben. Nach ihm wird mit internationalem Haftbefehl gesucht.

Bislang keine belastenden Aussagen