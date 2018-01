Auf dem Chemnitzer Sonnenberg sind rechte Parolen gesprüht worden. Nach Polizeiangaben von Mittwoch wurden in zwei Straßen Häuser großflächig mit Hakenkreuzen, SS-Runen und Nazi-Parolen beschmiert. Betroffen war unter anderem die Fassade einer Bäckerei. Auch ein Firmenfahrzeug wurde besprüht. Nach ersten Schätzungen beläuft sich der Sachschaden auf 11.000 Euro. Da ein politischer Hintergrund nicht auszuschließen ist, ermittelt der Staatsschutz.

In einem Medienbericht von "Tag24" wird der Polizei vorgeworfen, die Tat beobachtet zu haben. Videomaterial zeige, dass eine Streife einen Täter ansprach, dann aber wieder weiterfuhr, woraufhin die Tat fortgesetzt worden sei. Auf Anfrage von MDR SACHSEN teilte die Polizeidirektion Chemnitz mit: "Derzeit läuft unter anderem die Auswertung einer Vielzahl von Aufnahmen mehrerer Kameras. Diese Aufnahmen müssen in eine Chronologie gebracht werden. Erst danach kann eine Aussage dazu getroffen werden, zu welchem Zeitpunkt des Geschehens unsere Streife vor Ort gewesen ist." Darüber hinaus würden die Polizisten zum Geschehen in jener Nacht befragt. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könne man aber derzeit keine weiteren Informationen weitergeben.