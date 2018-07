Serien-Reifenstecher in Chemnitz gefasst?

In den vergangenen zwei Jahren wurden in Chemnitz über 500 Mal Reifen an Pkw zerstochen. Laut Polizei gehen die Ermittler bei mindestens 110 Fällen davon aus, dass sie von dem in der Nacht gestellten Mann begangen wurden. Um die Zusammenhänge zwischen den Taten belegen zu können, werteten die Kriminalisten die Tatorte sowie die jeweiligen Begehungsweisen aus. Auf die Spur des 57-Jährigen kamen sie durch Aufnahmen von Überwachungskameras. Nach seiner vorläufigen Festnahme in der Nacht zum Mittwoch wurde der Tatverdächtige in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft wieder freigelassen. Die Ermittlungen dauern an.