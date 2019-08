Am Freitag startet offiziell der Betrieb in der Motorsportarena in Niedermülsen. Auf dem rund 18 Hektar großen Areal an der Kiesgrube Niedermülsen können Freizeit- und Motorsportler mit Karts, Pocket- und Minibikes und ihre Runden drehen. Um das Projekt hatte es jahrelange Rechtsstreitigkeiten und Debatten gegeben. Anwohner versuchten, den Bau zu verhindern. Sie fürchteten Beeinträchtungen durch Lärm und Besucherverkehr. Die Bauzeit selbst zog sich über acht Jahre lang hin.