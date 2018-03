Am Landgericht Zwickau sind am Montag zwei Rumänen zu Haftstrafen von drei Jahren und fünf Monaten beziehungsweise drei Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Brüder Valentin und Georgian S. zwischen 2011 und 2016 in eine Vielzahl von Gartenlauben und Wohnhäusern eingebrochen waren. Dort hatten sie unter anderem Fernseher, Bargeld, Schmuck und Werkzeuge gestohlen. Im Laufe des Prozesses hatten die Täter Geständnisse abgelegt. Da aufgrund fehlender DNA-Spuren nicht alle 29 angeklagten Taten endgültig bewiesen werden konnten, fiel das Urteil milder aus, als erwartet.