Sachse stürzt in Tirol 40 Meter in die Tiefe

In Österreich ist ein sächsischer Wanderer einen Abhang 40 Meter in die Tiefe gestürzt. Der Mann aus dem Landkreis Mittelsachsen kam mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus. Nach Polizeiangaben rollte der 71-Jährige eine steile Wiese hinab, über felsiges Gelände und blieb dann in einem Bachbett bewusstlos liegen.