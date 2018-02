Diese drei Bilder aus der Heumann-Sammlung gingen als Schenkung an die Kunstsammlungen.

Diese drei Bilder aus der Heumann-Sammlung gingen als Schenkung an die Kunstsammlungen. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Die Kunstsammlungen Chemnitz haben am Freitag drei wertvolle Bilder aus der Sammlung von Carl Heumann (1886-1945) erhalten. Diese werden nun in einer Sonderschau zu Ehren des Kunstkenners und Gönners gezeigt. Die Ausstellung mit insgesamt knapp 70 Arbeiten findet im Rahmen der 27. Tage der jüdischen Kultur statt. Sie ist vom 25. Februar bis 15. April zu sehen.

Die Bilder befanden sich nach Carl Heumanns Tod im Besitz seines Sohnes Thomas. Dieser war nach schwierigen Zeiten in einem Arbeitslager der Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg in die USA ausgewandert. Er starb voriges Jahr.

In seinem Vermächtnis legte Thomas Heumann fest, dass drei Kunstwerke aus der Sammlung seines Vaters den Kunstsammlungen Chemnitz vermacht werden. Generaldirektorin Ingrid Mössinger pflegte regelmäßig Kontakt zu ihm: "Ich hab immer wieder einen Stollen zu Weihnachten in die USA geschickt. Und dann hat er eines Tages geantwortet, wir seien jetzt im Testament vorgesehen und brauchen keinen Stollen mehr schicken, wir würden die Schenkung kriegen. Da ist stets auch Humor dabei gewesen!"

Zur Übergabe ist Carl Heumanns Familie aus Ashland/Oregon nach Chemnitz gereist. Darunter auch Carol Heumann-Snyder, Enkeltochter von Carl Heumann und Tochter von Thomas Heumann. Für sie ein bewegendes Erlebnis: "Die letzten Jahre sprach mein Vater oft von seiner Jugend. Und er sagte, dass er Bilder nach Chemnitz geben will. Wir haben das nicht verstanden. Wir hatten ja auch Carl nicht gekannt. Aber für meinen Vater war das eine Geste des Vergebens für die schlimme Zeit, die er durchleben musste. Das ist mir jetzt klar."

Generaldirektorin Ingrid Mössinger (r.) begrüßte die aus den USA angereiste Heumann-Familie in den Kunstsammlungen. Bildrechte: MDR/Matthias Vollmer

Der heute kaum bekannte Bankier Carl Heumann zählte zu Lebzeiten zu den bedeutendsten Kunstsammlern in Chemnitz. Der gebürtige Jude, der vor der Machtergreifung der Nazis für seine Frau zum Christentum konvertierte und so später der Deportation entging, galt als ausgewiesener Kenner der Kunst des frühen 18. bis 20. Jahrhunderts. Seine Sammlung von Handzeichnungen und Aquarellen war in ganz Deutschland gefragt. Heumann war auch Kunstförderer. Den Kunstsammlungen Chemnitz schenkte er insgesamt 90 Bilder.