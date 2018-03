Ermittler des Polizeireviers Werdau und des Zwickauer Rauschgiftkommissariats haben eine mutmaßliche Drogenhändlerbande ausgehoben. Bei Wohnungsdurchsuchungen in Crimmitschau, Glauchau, Leipzig und Aue stellten die Beamten 4,5 Kilogramm Marihuana, 190 Gramm Haschisch und gut fünf Dutzend Ecstasy-Tabletten sicher. Zudem wurden knapp 30.000 Euro Bargeld beschlagnahmt. Auf der Suche nach den Rauschgiftverstecken kam ein Drogenspürhund zum Einsatz.

Die beschlagnahmten Mengen an Marihuana waren wohl eher nicht für den Eigenbedarf gedacht. Bildrechte: Polizeidirektion Zwickau

Im Zusammenhang mit der Razzia wird gegen sechs Männer im Alter von 28 bis 43 Jahren ermittelt. Das Sextett war vorigen November in den Fokus der Ermittler geraten. Vier von ihnen wurden festgenommen, ein 31-Jähriger kam in Untersuchungshaft. Die sechs Deutschen müssen sich nun wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz – darunter Rauschgifthandel in großem Stil und die illegale Einfuhr von Drogen – verantworten. Bei einer Verurteilung drohen Freiheitsstrafen nicht unter einem Jahr.