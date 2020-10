Am Sonnabend wird das 25. Kinder- und Jugendfestival "Schlingel" im Chemnitzer Opernhaus eröffnet. Ab Sonntag flimmern dann in einer Woche 240 Filme über die Leinwände in Chemnitz und Zwickau.

Die "Schlingel"-Macher haben neben den Filmen auch ein umfangreiches Rahmenprogramm für Kindergärten, Schulen und Horte in das Festivalprogramm integriert. Film- und medienpädagogische Angebote sollen den jungen Teilnehmern Einblicke in Filmproduktion, Kameraarbeit oder das Vertonen von Filmen ermöglichen.

Um das Filmfestival auch in Zeiten der Pandemie durchführen zu können, gibt es strenge Corona-Regeln für das Festival. Die Filme laufen in diesem Jahr in vier Kinos, damit sich nicht so viele Zuschauer gleichzeitig im gleichen Kino aufhalten. Neben dem "CineStar" und dem Kino "Metropol" sind auch das "Clubkino Siegmar" und die Stadthalle Chemnitz als Festivalkinos vorgesehen. In Zwickau flimmern die Filme im "Filmpalast Astoria" über die Leinwand.