Schnee und Eis haben in der Nacht zum Montag im Erzgebirge und im Vogtland insbesondere Lastwagen ausgebremst. Ein Schlechtwettergebiet war am späten Sonntagabend von Oberfranken nach Sachsen gezogen. Kurz nach 22 Uhr ging nach Angaben eines Reporters auf der B174 ab Marienberg in Richtung Reitzenhain nichts mehr. Dort standen Lastwagen in Richtung Tschechien quer. Die Fahrbahn war mit Schnee bedeckt. Bis nach Mitternacht benötigte der Winterdienst, um die Straßen frei zu räumen. In Schneeberg rutschte ein Pkw von der B169 und kippte in den Seitengraben. Rettungskräfte bargen die Insassen. Auf dem Fichtelberg fielen in der Nacht rund 20 Zentimeter Neuschnee.