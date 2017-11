Daniel Buren Der französische Konzeptkünstler und Kunsttheoretiker Daniel Buren wurde mit seiner "Streifenkunst" weltberühmt. Der 1938 in Boulogne-Billancourt geborene Buren arbeitet vorwiegend im öffentlichen Raum. Bekanntestes Werk ist die Installation schwarz-weißer Säulen im Hof des Pariser Palais Royal. Arbeiten von ihm wurden mehrfach auf der Documenta in Kassel gezeigt. Im Jahr 2007 wurde Buren mit dem japanischen Praemium Imperiale, dem "Nobelpreis der Künste", ausgezeichnet.

Thoralf Reiher betreut als 2. Vorsitzender des Radsportteams "Erdgas 2012 e.V." die momentan erfolgreichste Bahnradmannschaft Europas. Er sieht bei den Chemnitzern keinen überwiegend negativen Blick auf ihre Stadt. "Ich sehe das natürlich erst einmal aus sportlicher Sicht. Wir spüren da großen Rückhalt in der Stadt. Wenn man zum Beispiel an die Deutschen Meisterschaften im Straßenradsport denkt und an die großartige Kulisse der vielen Zuschauer. Man sieht eben, Chemnitz ist auch eine Radsporthochburg. Was noch nicht so ist, wie ich mir das wünschen würde, ist die entsprechende Wirtschaftskraft, die hinter sportlichem Engagement steht." Gleichzeitig denke er, dass alle, die sich für Chemnitz engagieren, mit Herzblut bei der Sache seien. Das mache die Stadt lebenswert.