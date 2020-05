In Chemnitz ist der letzte von DKW entworfene F9-Sportwagen zum Leben erweckt worden. Das nachgebaute Rennauto kam am Dienstagmittag in das sächsische Fahrzeugmuseum. Gezeigt wird dieser "Silberpfeil" ab 20. Mai innerhalb der Sonderausstellung "Fix voran mit Frontantrieb - 90 Jahre DKW-Rennwagen".