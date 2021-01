In Chemnitz und Umgebung sind in der Silvesternacht mehrere private Partys aufgelöst worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stellten die Beamtinnen und Beamten in der Hainstraße 14 Personen in einer Wohnung fest. Es ergingen Anzeigen wegen Verstößen gegen die Kontaktbeschränkungen. In der Albert-Köhler-Straße löste die Polizei am frühen Neujahrsmorgen eine Party von 13 Personen auf. In Stollberg wurden Streifenpolizisten auf eine Garagenparty aufmerksam.