Wer in diesen Tagen aufmerksam durch Zwickaus Straßen geht, kann sie entdecken - die schmalen Zusatztafeln an den blauen Straßenschildern: "Sonderausstellung Priesterhäuser, 18.2. bis 21.10.2018" ist darauf zu lesen. In der Osterweihstraße oder der Ernst-August-Geitner-Straße macht die kleine Ergänzung auf die neue Schau zum 900-jährigen Stadtjubiläum aufmerksam. Zugleich verspricht sie Aufklärung, was es mit den zum Teil deutschlandweit einzigartigen Straßennamen auf sich hat, deren Herkunft sich wohl nicht einmal die meisten Zwickauer erklären können.