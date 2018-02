Jens "Tasso" Müller vor seinem jüngsten Bild "Denn sie wissen nicht, was Sie tun", das in der Sonderschau in der Zwickauer Domhof-Galerie zu sehen ist. Bildrechte: Beate Schmalfuß

Graffiti-Künstler Jens Müller aus Meerane, bekannt als Tasso, stellt ab Sonntag eine Auswahl seiner Werke in der Galerie am Domhof in Zwickau aus. Die Ausstellung trägt den Titel "Claqueure willkommen" und ist bis zum 08. April zu sehen.

Mehr als nur Graffiti

In der Sonderschau sind nach Angaben des Zwickauer Kulturamtes etwa 40 Arbeiten von Tasso zu sehen. Dazu gehören fotorealistische Portraits, die sein Markenzeichen sind, aber auch Malereien, Bleistiftzeichnungen, Collagen und eine Installation. Viele der Werke entstanden erst im vergangenen Jahr und werden daher erstmals gezeigt.

Tasso vermischt Fotorealismus gern mit abstrakten Elementen. Bildrechte: Beate Schmalfuß Der heute 51 Jahre alte Tasso ist eigentlich gelernter Fleischer. In der Schule hatte er im Zeichenunterricht eine "4". Das Sprayen brachte er sich noch zu DDR-Zeiten selbst bei. Erst waren es die Namen seiner Lieblingsbands, später wurden es ausdrucksstarke Bilder. Oft verbunden mit einer zeitkritischen Botschaft in Form von Ironie oder subtilen Hinweisen, manchmal aber auch – wie es in einer Mitteilung aus der Stadtverwaltung heißt – "voll auf die Fresse".

Statt auf Putz auch auf Leinwand zu sprayen – darin sieht Tasso als Graffiti-Künstler keinen Widerspruch. "Als ich angefangen habe mit Graffiti, waren Arbeiten auf Leinwand ganz unaktuell. Heutzutage können sich Streetart und Graffiti locker mit traditioneller Kunst messen", betonte Tasso im Gespräch mit MDR SACHSEN.

Tasso als Lockvogel

Die Galerie am Domhof hatte vor zwei Jahren schon einmal eine Graffiti-Schau organisiert – allerdings in kleinerem Rahmen. Auch Arbeiten von Tasso waren zu sehen. Die Sonderschau sei sehr gut angekommen, so Galerieleiterin Alexandra Hortenbach auf Anfrage von MDR SACHSEN. "Deshalb haben wir gesagt, den Tasso wollen wir nochmal in einer großen Ausstellung sehen."

Mal verstörend, mal bedrückend, aber nie banal: Tassos Bilder wie die Serie "AllEinsam" regen zum Nachdenken an. Bildrechte: Jens "Tasso" Müller Die Tasso-Schau soll vor allem Leute anlocken, die sonst nicht zu Kunst-Ausstellungen gehen. "Wir wollen Besucher auch von außerhalb zu uns nach Zwickau ziehen. Mit Tasso haben wir einen Namen, der nicht nur national, sondern international einen Ruf hat." Tasso, der in mehreren Ländern als Auftragskünstler arbeitet, hatte 2006 auch das Projekt "Industriebrachenumgestaltung", kurz IBUg, ins Leben gerufen. Das Festival, bei dem internationale Künstler alte Industriehallen mit bunter Straßenkunst verschönern, lockt regelmäßig Tausende Besucher an.

Jens Müller alias Tasso selbst freut sich, dass er wieder mal in der Region seine Atelier-Arbeiten zeigen kann. "Ich bin zu faul, zu beschäftigt und zu eitel, Bewerbungen an Galerien zu schreiben", erklärte der 51-Jährige verschmitzt. "Vielleicht kommt ja auch jemand, der ein Bild von mir kaufen möchte. Als Künstler lebt man ja nicht nur vom Applaus."

Quelle: MDR/mv/Pressemitteilung