Der Leiter des Industriemuseums Oliver Brehm präsentiert eine sogenannte Konzertina. Das Instrument wurde in Chemnitz entwickelt. 100 Jahre später entstand daraus das berühmte Tango-Instrument Bandoneon. Bildrechte: Industriemuseum Chemnitz/Dirk Hanus

Zum 875. Jubiläum von Chemnitz zeigt das Industriemuseum ab Donnerstag eine neue Sonderschau . Diese gibt einen Überblick über die Entwicklung der Stadt zum führenden sächsischen Industriestandort. Der Titel der Sonderschau "Das Herz von Chemnitz" soll laut dem Museum verdeutlichen, dass das industrielle Herz Sachsens auch heute noch in der Stadt schlägt.

Anhand einer Art Zeitstrahl, der 220 Jahre umfasst, wird die industrielle Erfolgsgeschichte bis zur Gegenwart darstellt. Dabei fällt ein Schlaglicht auf die großen Unternehmerpersönlichkeiten wie Lokomotivkönig Richard Hartmann, Maschinenbaupionier Carl Gottlieb Haubold oder Strumpffabrikant Moritz Samuel Esche. Mehrere Dutzend Exponate sind zu sehen. Im Mittelpunkt stehen jedoch 13 Erfindungen und Entwicklungen "Made in Chemnitz/Karl-Marx-Stadt".

Waschmittel aus Karl-Marx-Stadt, die jeder kennt. Die Fit-Flasche ist dem Chemnitzer Wahrzeichen Rote Turm nachempfunden. Bildrechte: Industriemuseum Chemnitz/Dirk Hanus

Vorgestellt wird unter anderem die in den 1830er Jahren in Chemnitz entwickelte Konzertina. Aus der speziellen Form einer Ziehharmonika entstand 100 Jahre später das Bandoneon, ohne das der argentinische Tango undenkbar wäre. Auch das Geschirrspülmittel "Fit" dient als Vorzeigebeispiel für Chemnitzer Erfindergeist – nicht zuletzt, weil die seit 50 Jahren übliche Flaschenform dem berühmten Roten Turm im Stadtzentrum nachempfunden ist. Zudem stammt das deutsche Patentgesetz in seiner Urform aus Chemnitz – es war im 19. Jahrhundert von Oberbürgermeister Wilhelm André formuliert worden.