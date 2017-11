Der Tod und der Umgang damit ist alles andere als sterbenslangweilig. Das verdeutlicht die neue Ausstellung in Sachsens Archäologiemuseum smac in Chemnitz. In der aktuellen Sonderausstellung "Tod und Ritual - Kulturen von Abschied und Erinnerung" geht es um die Auseinandersetzung mit den Themen Tod, Trauer, Abschiednehmen und Erinnern - in Sachsen, in der Welt, in der Vergangenheit und heute.