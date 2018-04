Ist in der Reichenbacher Paracelsus-Klinik die Versorgung noch gesichert? Über Ostern mussten Intensiv-Patienten verlegt werden. Bildrechte: MDR/Thomas Friedrich

Der Oberbürgermeister von Reichenbach, Raphael Kürzinger, hat sich mit einem Hilferuf an die sächsische Landesregierung gewandt. Anlass sind die Entwicklungen in der vogtländischen Paracelsus-Klinik in Folge der Insolvenz. Zudem ist für Donnerstag eine Mahnwache für die Rückführung der Paracelsus-Klinik in kommunale Trägerschaft angekündigt.

Lage scheint besorgniserregend

Oberbürgermeister Raphael Kürzinger erhielt Informationen, dass im Krankenhaus einzelne Abteilungen nicht mehr arbeitsfähig sein sollen. Grund dafür seien die ausgesprochenen Kündigungen durch den Paracelsus-Konzern. Zudem habe eine personelle Fluktuation begonnen, bei der Beschäftigte in Schlüsselpositionen sich umorientiert hätten und die Klinik freiwillig verlassen. "Was mich an Nachrichten in den letzten Tagen erreicht hat, ist schon fast schockierend", so Kürzinger. Demnach sei die Intensivstation geschlossen worden. Beatmungspatienten seien nach Zwickau verlegt worden, weil in der ITS Personal fehlte.