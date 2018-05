So einen Schaden wie im vergangenen Frühjahr will sich Bauer Schertenleib aus Pulsitz in diesem Jahr ersparen. 2017 hatten Diebe ihm nachts 200 Kilo Spargel gestohlen. Die Zerstörung auf seinem Feld war aber gravierender. Deshalb sind der Bauer und die Polizei nun nachts auf Streife in der Lommatzscher Pflege. "Das Problem beim Diebstahl 2017 war die Vorgehensweise. Denn der Spargel wurde nicht gestochen. Es wurden die Folien und Dämme heruntergerissen und die Pflanzen mit Spaten zerstört", sagte Mathias Schertenleib MDR SACHSEN. Spargelpflanzen können zwölf Jahre und älter werden. Üblicherweise erntet man die Stangen vom dritten bis ins zehnte Jahr, danach werden die Dämme eingeebnet. Einzelne Beschädigungen führen also auch Jahre danach noch zu Ausfällen für den Bauern, der im Spargeldamm nicht einfach so nachpflanzen kann.